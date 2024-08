Video dalla rete

Nelle immagini drammatiche riprese in Texas una squadra di Vigili del fuoco viene circondata dalle fiamme dell’incendio che ha investito il North Art Complex e che ha inghiottito 16 kmq di boschi. I pompieri hanno dovuto combattere con le fiamme nella contea di Madison per l’intera giornata per riuscire a porre l’incendio sotto controllo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA