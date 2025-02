Pontecorvo, paura alla sfilata di Carnevale: carro allegorico prende fuoco, 5 intossicati e un bambino ustionato

Video dalla rete

Paura nel pieno dei festeggiamenti dello storico Carnevale di Pontecorvo, giunto alla 73esima edizione. Un carro allegorico (che rappresentava una lotta tra draghi) ha preso improvvisamente fuoco creando un fuggi-fuggi generale. Cinque persone sono rimaste intossicate (ma non hanno fatto ricorso al pronto soccorso) mentre un bambino è rimasto ustionato ed è stato trasportato all’ospedale di Pontecorvo.

Il corteo, intorno alle 14,30, era appena partito e si stava snodando lungo via Aldo Moro, in mezzo a due ali di genitori e bambini mascherati. La giornata di sole ha richiamato turisti da tutto il basso Lazio che affollavano le strade al passaggio delle maschere. Improvvisamente un carro, il terzo in ordine di uscita, ha preso fuoco – probabilmente per un cortocircuito – mentre la struttura, in carta e cartone, in pochi istanti è stata avvolta dalle fiamme. Sul rimorchio, trainato da un trattore, che sorreggeva la struttura, c’erano decine di bambini mascherati, a corredo della scenografia. Tutti sono scappati e saltati giù dal carro.