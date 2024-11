Porta Metronia: al via il restauro dell’Aranciera di San Sisto, ecco come sarà

Video dalla rete

Sono partiti i lavori nel cantiere per la ristrutturazione dell’aranciera di San Sisto, a Porta Metronia, a Roma. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con un video su Instagram. Ecco il testo allegato al filmato. «A Porta Metronia, dove siamo contenti di avviare finalmente i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’aranciera di San Sisto, una bellissima serra monumentale realizzata dall’architetto Raffaele de Vico nel 1926 per la messa a dimora delle piante del Comune di Roma. Questo intervento si è reso necessario a causa di alcune lesioni strutturali che ne hanno compromesso la piena agibilità. Noi vogliamo restituirla alle romane e ai romani nel pieno della sua straordinaria bellezza e funzionalità. Ecco come sarà».

