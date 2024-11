Portano cibo e attrezzi per spalare il fango, il serpentone silenzioso di volontari in cammino verso le zone disastrate

Video dalla rete

Sono decine e decine, camminano in silenzio sul ponte di Paiporta (comune della regione valenciana) e procedono spediti verso le zone più colpite dall’alluvione. Sono uomini e donne, semplici cittadini che hanno deciso di prestare aiuto alle popolazioni disastrate. Portano con sé pale per spalare il fango oppure cibo che in queste ore scarseggia per via dell’emergenza. La loro fotografia rappresenta una delle poche immagini positive in uno scenario di disperazione che somiglia tanto a quello di guerra.

