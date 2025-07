Portogallo, uno “tsunami” di nuvole sorprende i bagnanti

Video dalla rete

Uno spettacolare fenomeno atmosferico ha catturato l’attenzione di centinaia di bagnanti lungo la costa portoghese lo scorso fine settimana. Una nube rullante, nota in meteorologia come “volutus”, si è formata improvvisamente nel cielo, dando l’illusione di un’onda in arrivo dal mare. La scena, visibile in diverse località tra cui Figueira da Foz, Tocha, Mira, Praia da Barra ed Espinho, ha generato momenti di stupore — e in alcuni casi, panico — tra i presenti.

La particolare conformazione della nube, lunga e bassa, ha evocato l’immagine di uno tsunami imminente. In molti si sono affrettati a uscire dall’acqua, temendo un evento pericoloso. Ma l’allarme si è presto rivelato infondato.

Secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (IPMA), la nube “volutus” è un fenomeno raro ma del tutto innocuo.

Si tratta di una formazione che nasce quando masse di aria umida e leggermente instabile si sollevano in presenza di un’inversione termica — una condizione in cui l’aria negli strati più alti dell’atmosfera è più calda rispetto a quella sottostante.