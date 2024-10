Prende a calci il treno e spacca il vetro di una porta in metropolitana a Roma: il video girato dai passeggeri

Video dalla rete

Attimi di paura in metropolitana a Roma ieri, sabato 19 ottobre: un uomo ha preso prima a spallate, poi ripetutamente a calci le porte del treno fino a romperne i vetri. È accaduto alla fermata Vittorio Emanuele della linea A. L’uomo ha danneggiato il treno ed ha costretto gli addetti a rimuoverlo dalle linee in servizio. Gli addetti alla sicurezza hanno immobilizzato l’uomo, in stato di alterazione, ed è stato portato in commissariato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA