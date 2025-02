Prende una donna per i capelli sull’aereo: la reazione immediata dello steward

Video dalla rete

Un assistente di volo dell’Alaska Airlines è stato visto trattenere un passeggero impazzito che ha afferrato i capelli di una donna a bordo. Il bizzarro incidente è avvenuto il 1° febbraio sul volo Alaska Airlines 2221 all’aeroporto internazionale di Oakland, in California, poco prima del decollo per Portland, in Oregon.Il passeggero, con capelli corti e grigi e occhiali, è stato visto trattenuto al suo posto da un steward poco dopo essersi aggrappato ai capelli di una passeggera davanti a lui. L’assistente di volo ha dato diversi pugni all’uomo, cercando di fargli lasciare le ciocche della donna, e altri passeggeri hanno cercato di dargli manforte.La donna, dai lunghi capelli neri, alla fine si è alzata e si è allontanata mentre l’assistente di volo teneva la mano sulla spalla dell’uomo che urlava forte.Non è chiaro cosa abbia scatenato il comportamento anomalo del passeggero. L’aereo è tornato al gate dopo l’incidente e il volo stesso è stato cancellato.

