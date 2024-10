Prendono la palla con le mani credendo che il gioco sia fermo: i due clamorosi rigori nella serie B della Bundesliga

Video dalla rete

Nella partita tra Magdeburg e Greuther Fürth disputata domenica 6 ottobre nella serie B della Bundesliga tedesca, due giocatori delle rispettive squadre in campo hanno preso il pallone con le mani nella propria area credendo che il gioco fosse fermo. In entrambe i casi, l’arbitro ha deciso per la punizione più severa, il calcio di rigore. Increduli i tifosi in tribuna.

