Presidio Lega per Salvini a Palermo, spunta un contestatore: «Non mi metta le mani addosso»

Video dalla rete

Momenti concitati a Palermo, in piazza Politeama, dove è in corso la manifestazione della Lega in solidarietà con Matteo Salvini durante una delle ultime udienze del processo Open Arms in cui è imputato. Un uomo si avvicina al gazebo leghista e inveisce: «Che si faccia processare» urla e viene lentamente allontanato dai supporter del segretario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA