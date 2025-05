Prevost nel 2023: «Io e Bergoglio? Non andavamo sempre d’accordo, ma non dirò perché. Credevo che con lui non sarei mai diventato vescovo»

Video dalla rete

Dopo l’elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Pontefice, ha cominciato a circolare sui social un video del 2023 in cui l’allora monsignore – oggi Papa Leone XIV – raccontava del suo rapporto con Papa Francesco : «Non dirò perché, ma non sempre andavamo d’accordo», diceva, riferendosi agli anni in cui Bergoglio era ancora arcivescovo di Buenos Aires. Un rapporto complicato al punto che, dopo l’elezione dell’argentino al soglio di Pietro, lo aveva spinto a confessare ad alcuni amici: «Con lui non diventerò mai vescovo». Il video è stato rilanciato su X dall’account Silere non possum.

