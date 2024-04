Prima la chat e poi la rissa delle mamme dell’asilo. «Fuori i genitori dalla scuola»

Video dalla rete

Proibiamo le chat dei genitori: non c’è convegno sulla scuola in cui non si levi una protesta, spesso da parte di un docente contro l’invadenza parentale negli affari di classe. La cronaca sembra spesso dare ragione a quello slogan.L’ultimo caso a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove alcune mamme si sono date appuntamento per dirimere una lite cominciata in chat ed è finita che se la sono data di santa ragione. Ma il problema non sono le chat o Scampia. Il problema siamo noi genitori che ci impicciamo troppo perché consideriamo la scuola come un servizio di babysitting e gli insegnanti dei dipendenti da cui pretendiamo che trattino bene i nostri eredi. La gran parte dei problemi che i ragazzi si portano a scuola (dalla rabbia alla depressione, dalla noia alla maleducazione) maturano nella cucina della famiglia. Forse sarebbe meglio lasciar fare ai professori.

