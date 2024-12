Puglia, incendiato il portone dell’europarlamentare Francesco Ventola di FdI: il suo racconto

Video dalla rete

«Desidero ringraziare tutte le persone che in queste ore stanno manifestando la loro vicinanza a me e alla mia famiglia. Ho voluto fare questo video per dimostrare a tutti che stiamo bene. È stata una bruttissima esperienza e continua ancora a esserlo perché, svegliarsi nel cuore della notte e non riuscire a respirare perché casa tua è piena di fumo è qualcosa che non auguro mai a nessuno, nemmeno al peggior nemico»: così, in un video postato su Facebook, Francesco Ventola, l’eurodeputato di Fratelli di Italia a cui la scorsa notte è stato incendiato il portone della sua abitazione a Canosa di Puglia, nel Barese. «Come sempre ci siamo rivolti alle istituzioni, ho grande fiducia nella magistratura inquirente e alla questura. Sono certo che chi ha commesso questo atto vile sarà consegnato alle patrie galere» ha aggiunto. «Noi non ci fermeremo – assicura – La verità verrà a galla, noi abbiamo la coscienza pulita. Il rammarico è che sono ore che continuo a chiedermi il perché» aggiunge l’eurodeputato. «Se è legato all’attività politica? Probabilmente sì, ma non ho mai fatto del male a nessuno e mai ne farò» conclude.

