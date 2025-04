«Può dirle di mettere il deodorante?»: la richiesta della tennista durante un match WTA

Video dalla rete

Protagonista della vicenda è la tennista britannica Harriet Dart, che durante il match del 32° turno contro la francese Lois Boisson, ha chiesto all’arbitro di intervenire in modo singolare. «Può dirle di mettersi un deodorante? Ha un pessimo odore», avrebbe detto Dart, visibilmente infastidita mentre le due atlete si incrociavano a metà campo nel secondo set.

In quel momento, la britannica era sotto 4-3 e la tensione della partita sembrava farsi sentire. La sfida, disputata martedì 11 aprile allo Sportcampus Zuiderpark de L’Aia, ha visto la Boisson imporsi con un netto 6-0, 6-3. Travolta dalle critiche per un gesto giudicato da molti come poco sportivo, Dart ha deciso di intervenire personalmente. Attraverso un post sui suoi profili social, ha espresso il proprio rammarico: «Ciao a tutti, voglio scusarmi per quanto accaduto…»

