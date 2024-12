Video dalla rete

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, canta alla tv russa e presenta il suo nuovo singolo «Insieme»: un’esibizione in diretta a Russia1. Il cantante, maglione a collo alto e giacca in pelle, aveva come pubblico solo i presenti in studio. Al termine dell’esecuzione del brano, i conduttori e gli ospiti lo hanno applaudito urlando: «Bravo maestro».

