Putin in tv: «I quattro attentatori di Mosca sono stati arrestati»

Video dalla rete

«Tutto il Paese, tutto il nostro popolo, piange con voi. Dichiaro il 24 marzo giorno di lutto nazionale a Mosca e nella regione di Mosca. Ulteriori misure antiterrorismo e sono state introdotte in tutte le regioni del Paese. La cosa più importante ora è impedire che coloro che si celano dietro questo sanguinoso massacro commettano nuovi crimini. Per quanto riguarda l’indagine su questo crimine e i risultati delle ricerche operative, attualmente possiamo dire quanto segue: tutti e quattro gli autori diretti dell’attacco terroristico, tutti coloro che hanno sparato e ucciso persone, sono stati trovati e arrestati». Così il presidente russo Putin in un discorso alla nazione all’indomani dell’attentato a Mosca.

