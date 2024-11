Quando Antonia «Cassandra» Capasso di Amici cantò un brano di Alicia Keys durante un ricovero per la chemioterapia

Video dalla rete

È morta all’età di 26 anni Antonia Capasso, giovane promessa del canto che aveva partecipato al talent «Amici» nel periodo in cui si sottoponeva alla chemioterapia. È stato proprio durante un ricovero che la ragazza aveva girato un video in cui, nel reparto d’ospedale, intonava la sua personale cover del brano «If I Ain’t Got You» di Alicia Keys. La clip riscosse grande successo sui social, diventando virale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA