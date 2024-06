Quando Donald Sutherland interpretò il gerarca fascista Attila nel film «Novecento» di Bernardo Bertolucci

Video dalla rete

Le immagini dell’interpretazione di Donald Sutherland nel film «Novecento» di Bernardo Bertolucci. L’attore canadese è scomparso oggi – giovedì 20 giugno – all’età di 88 anni. Nel film, Sutherland interpretò il ruolo di Attila, il sadico leader fascista e pluriomicida, e dichiarò successivamente di essersi pentito della scelta. Sutherland aggiunse di non essere riuscito a rivedere il film per anni. In un primo momento, per il ruolo, era stato considerato Peter Boyle.

