«Quando finite di parlare parto», l’autista “sequestra” i passeggeri sullo shuttle Malpensa-Milano

«Quando finite di parlare, parto». Un autista dello shuttle che collega Milano Malpensa alla stazione Centrale di Milano si è rivolto così ieri notte, attorno all’una e mezza, a una quarantina di passeggeri appena saliti a bordo di rientro dall’aeroporto.

L’uomo si è rifiutato di accendere il motore per almeno una decina di minuti, convinto che gli ospiti stessero facendo troppo chiasso, a tal punto da impedirgli la guida.

Ma sul pullman – secondo il racconto dei testimoni – c’era tutt’altro che caos, nessuno stava facendo confusione né tanto meno stava parlando ad alta voce.