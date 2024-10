Quando Matilde Lorenzi si sottopose ad esercizi di riabilitazione dopo l’infortunio a un ginocchio: il video

Video dalla rete

Le immagini della riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro morta questa mattina, 29 ottobre, dopo una caduta in allenamento in Alto Adige. In primavera, la giovane promessa dello sci italiano aveva avuto problemi ad un ginocchio. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla pagina jmedical.official.

