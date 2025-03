«Quando parlo io, tu non parli»: momento di tensione tra Alec Baldwin e la moglie durante l’intervista

Video dalla rete

Quando è stato chiesto alla coppia se ci sarà una seconda stagione del loro reality show The Baldwins Alec ha interrotto la moglie dicendo: «Sarà fantastico. Sei una vincitrice». Lei, però, non ha preso bene il commento e, davanti alle telecamere, ha detto: «Oh, mio Dio. Quando parlo io, tu non parli», al che lui ha risposto: «Mi dispiace».

