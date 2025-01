Quando Toscani si arrabbiò perché in tv non mostravano la foto del piccolo migrante morto: «Siete ipocriti»

Video dalla rete

È morto a 82 anni Oliviero Toscani. Era malato da tempo

In questo video di qualche ano fa, la rabbia di Oliviero Toscani durante una puntata di “Uno Mattina Estate” su Rai1. Il fotografo si infuriò con i conduttori Massimiliano Ossini e Valentina Bisti che non mostravano una sua foto del piccolo minore morto in un naufragio vicino la Libia e poi ha lasciato la trasmissione. «I mezzi di comunicazione sono i primi ipocriti, perché non la fate vedere? Non mi chiamate per discutere una foto che non fate vedere», spiegò urlando Toscani.

