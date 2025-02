Quel che so di Filippo Tortu

Il caso

Nuova puntata della video rubrica «Un centimetro alla volta» di Paolo Condò

Il caso spionaggio che vede Giacomo Tortu indagato per concorso in intercettazioni abusive è al centro della nuova puntata della video rubrica «Un centimetro alla volta» di Paolo Condò. Il fratello dello sprinter, Filippo, sarebbe andato alla ricerca di prove di doping ai danni di Marcell Jacobs, «ma la stessa società coinvolta, Equalize, non ha trovato nulla – spiega – Jacobs è un campione pulito». Di questi giorni è la telefonata tra lo stesso Jacobs e Filippo Tortu, che rivendica la sua estraneità alla vicenda: «Chi frequenta gli ambienti dello sprint azzurro – continua Condò – descrive una rivalità accesa, ma sportiva». «Si sa che il clan familiare di Tortu, allenato dal padre Salvino, ha vissuto la rivalità con Jacobs in modo poco sereno – conclude – E ciò spiega come famiglia e staff siano cose diverse: e se vuoi estrarre il massimo dal tuo potenziale, raramente combaciano».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA