Quel saluto speciale di Angelina Jolie al ragazzo che non ha età

Migliaia di persone per Angelina Jolie a Venezia e lei a firmare autografi e dispensare sorrisi in centinaia di selfie. L’attrice americana, al festival del Cinema di Venezia con Maria, il film sulla vita della Callas, c’è stata anche per Pasquale Esposito. Si è messa in ginocchio per salutarlo, lui che è arrivato al Lido da Poggioreale, accompagnato dal padre. Pasquale è affetto da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara conosciuta come «la malattie delle ossa fragili». «Era felice di vedermi, mi ha detto che per lei “è un piacere”. Ci eravamo già visti a Roma. Quanti anni ho? L’età di Peter Pan: non ho età». Domani tocca a Nicole Kidman, la sua attrice preferita. «Ha speso 1000 euro in più di albergo», racconta il padre, «per restare a Venezia e conoscerla». E Pasquale chiosa: «Voi ci sarete?».

