Quella vignetta che fece arrabbiare la regina…

Video dalla rete

Riproponiamo alcuni momenti dell’evento «Leggere il mondo, e raccontarlo», puntata speciale delle «Conversazioni del Corriere» riservate in esclusiva ai nostri abbonati, in diretta dalla Sala Buzzati lunedì 3 marzo 2025 per festeggiare insieme i 149 anni del Corriere della Sera. Con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, la vicedirettrice vicaria Barbara Stefanelli, il disegnatore Emilio Giannelli e lo scrittore Paolo Giordano. Conduce Maria Serena Natale.​Qui la versione integrale dell’incontro.​Le «Conversazioni del Corriere» sono incontri riservati in esclusiva agli abbonati del Corriere della Sera, pensati per approfondire insieme i temi più rilevanti: qui tutti gli appuntamenti.​Chi non è ancora abbonato può trovare qui le modalità per farlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA