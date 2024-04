Qui viveva uno dei trafficanti di droga più potenti al mondo

Video dalla rete

Completamente fatiscente e ricoperta di vegetazione. Un tempo villa di lusso da dieci milioni di dollari, ora è un rudere spettrale: si tratta della villa in Colombia di Pablo Escobar, uno dei trafficanti di droga più temuti, potenti, ricercati e soprattutto ricchi al mondo.

Nel momento della sua morte si stima che il «re della cocaina» avesse accumulato un patrimonio da oltre 30 miliardi di dollari grazie al traffico di stupefacenti.

Nel patrimonio immobiliare di Escobar c’erano anche numerosi immobili. Tra queste un lussuoso rifugio a Guatape, in Colombia, a 2 ore da Medellin. che adesso si trova in uno stato di abbandono, ricoperto di vegetazione, come documentato dal canale YouTube Walk HD.