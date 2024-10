Ragazza tampona e distrugge una Jaguar d’epoca: stava parlando al cellulare

Video dalla rete

Una 23enne ha tamponato e distrutto una rara Jaguar XK120 durante il 1000 Miglia Warm Up, in corso proprio in questi giorni tra Salisburgo e il Tirolo, in Austria, come evento preparatorio alla gara di Mille Miglia e che ha nello storico quattro edizioni nell’area di Washington D.C., tre in Svizzera e una nel Regno Unito.

A bordo della preziosa vettura c’era l’equipaggio bresciano composto dai due piloti Giuseppe Cerbone e Nicolò Bottini Bongrani, rimasti illesi nell’impatto così come la giovane donna nel secondo veicolo, che ha centrato in pieno l’auto d’epoca, a quanto pare distratta dall’utilizzo del cellulare.

Le immagini dell’incidente mostrano la violenza dell’impatto e la Jaguar ridotta a un cumulo di rottami.