Rai, chiude la sede di Viale Mazzini: il trasloco dei dipendenti tra timori e incertezze

Roma

Il palazzo costruito in Prati a fine anni '50 e che ospita nel cortile l'iconica scultura del cavallo chiude i battenti dopo l'ultimo Cda di mercoledì scorso

(LaPresse) La storica sede Rai di Viale Mazzini a Roma chiude temporaneamente per permettere i lavori di bonifica dopo il ritrovamento di parti in amianto nella struttura. Il palazzo costruito in Prati a fine anni ’50 e che ospita nel cortile l’iconica scultura del cavallo chiude i battenti dopo l’ultimo Cda di mercoledì scorso. I lavori dureranno almeno tre anni e nel frattempo dipendenti e funzionari della televisione pubblica lavoreranno chi da casa, chi a Saxa Rubra, chi negli studi di Via Asiago. Molti saranno invece traslocati nei nuovi uffici dell’Eur.