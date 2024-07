Raid israeliano sullo Yemen, i video delle esplosioni degli impianti di combustibile colpiti

Video dalla rete

Ha causato «morti e feriti» il raid aereo di Israele che ha colpito alcuni impianti di stoccaggio di petrolio nel porto di Hodeidah, nell’ovest dello Yemen, controllato dal gruppo yemenita filo-iraniano Houthi. Lo ha reso noto il ministero della Salute gestito dagli Houthi, citato dall’emittente affiliata al gruppo, «Al Masirah», aggiungendo che «numerose persone sono rimaste gravemente ustionate».

Nella giornata di ieri, gli Houthi avevano rivendicato il lancio di un drone a lungo raggio esploso a Tel Aviv, in Israele, che aveva causato la morte di una persona all’interno di un appartamento.​​Anche Israele conferma che «aerei da guerra hanno colpito obiettivi del regime terrorista degli Houthi nell’area del porto di Hodeida in Yemen. Il portavoce militare israeliano ha spiegato che l’attacco «è in risposta alle centinaia di attacchi condotti contro Israele nei mesi recenti».

