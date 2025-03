«Range Rover sempre dal meccanico, in quattro anni spesi 30 mila euro», la rabbia di Briatore contro l’auto inglese

Video dalla rete

Flavio Briatore incavolato nero con gli inglesi che producono la Range Rover. Uno sfogo in piena regola su Instagram per una serie di disavventure in cui è incappato negli anni con due auto del noto marchio da lui acquistate: «Auto belle da vedere ma che danno mille problemi» – dice.​​Briatore racconta di aver tribolato con la prima Range Rover Sport: «In quattro anni, dal 2020 al 2024, mi è costata 30 mila euro di meccanico. Aveva un problema al flap mi dicevano. Mai risolto».