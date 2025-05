Ranieri sbotta con Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta: «Ma come fate a dire che non era rigore?»

Video dalla rete

«Ma come fate a dire che non è rigore? Come fate a dire di no? Si vede che Pasalic va a toccare il mio giocatore» Claudio Ranieri non contiene la rabbia durante l’intervista a Dazn a fine partita e battibecca con lo studio contestando il rigore negato ai giallorossi. «L’Atalanta è una signora squadra. Tanti complimenti a loro ma quello che vorrei sapere da voi è perché è intervenuto il Var? Il rigore si può discutere se c’era o non c’era ma ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è un evidente errore. Non si può fare una volta sì ed una volta no. L’arbitro aveva dato rigore e quindi rigore era. Se invece vogliamo cambiare le regole una volta a partita…», sottolinea il tecnico giallorosso. «Sono sicuro che rocchi lo dirà a chi di dovere. Quello è rigore. Se non lo dava, si doveva star zitto. il Var non poteva intervenire. Cosa ha detto Marelli? Fatemelo capire. Sto chiedendo se il Var può interveniere. Non sto chiedendo se era o non era rigore. Vogliamo sapere per giustizia sportiva perché è intervenuto», aggiunge. «Andremo in Champions? Non lo so..», conclude amaramente.​Poi saluta e abbandona l’intervista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA