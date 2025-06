Rapina in farmacia, ecco il blitz ripreso dalla videocamere della sorveglianza

Video dalla rete

La questura di Roma ha diffuso le immagini di una rapina in una farmacia a Roma, in via Collatina, registrate dall’impianto di videosorveglianza interna. Il criminale, un 46enne di origine pugliese poi bloccato dalla polizia, ha agito nel pomeriggio di due giorni fa, entrando nella farmacia con il volto coperto da un casco. L’uomo, già pregiudicato, è stato posto in stato di fermo e condotto nel carcere di Regina Coeli.

