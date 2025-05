Raz Degan e il sesso: «Pratico il Brahmacharya, ecco cosa è» – l’anticipazione dell’intervista a Belve

Video dalla rete

Raz Degan tra gli ospiti di Francesca Fagnani , martedì sera a Belve su Rai 2. Il modello e attore si è raccontato parlando del suo rapporto con Paola Barale e degli effetti della fama, in un’intervista con retroscena inediti.​​In uno dei passaggi Fagnani ricorda all’attore che all’Isola dei famosi Rocco Siffredi aveva riferito a Malena «una sua confidenza, che non fa più sesso dai 30 anni e che è solo spirituale».

«Ho praticato il Brahmacharya, che consiste nel mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali» dice Degan. «Quindi non fare sesso» chiede Fagnani. «Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni» risponde Degan.

