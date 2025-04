Re Carlo a Roma, Alberto Angela con i Reali d’Inghilterra al Colosseo: «Un bel regalo per il mio compleanno»

Video dalla rete

(LaPresse) Non nasconde l’emozione Alberto Angela commentando l’esperienza di aver potuto fare da guida a Re Carlo III e alla Regina Camilla, durante la tappa della loro visita in Italia al Parco Archeologico del Colosseo, a Roma. «Non lo avrei mai immaginato nella mia vita», spiega il divulgatore scientifico, che racconta: «Sono persone che ti mettono molto a tuo agio anche con il loro inglese, per chi non è anglofono come me e ha paura di non capire qualcosa, ti mettono a tuo agio». Una giornata particolare, che cade proprio in occasione del compleanno di Alberto Angela: «È un bel regalo! Devo dire che adesso un attimo bisogna riprendersi, poi dalle foto capirò cos’è successo, come ai matrimoni», scherza il conduttore televisivo.