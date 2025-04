Re Carlo omaggia Mattarella in italiano durante la cena di gala al Quirinale: «Per la stima e l’affetto di cui gode»

Video dalla rete

(LaPresse) Re Carlo III e la Regina Camilla hanno preso parte alla cena di gala offerta al Quirinale da Sergio Mattarella in occasione della visita di Stato dei sovrani britannici. Re Carlo ha reso omaggio al presidente della Repubblica, «il più longevo d’Italia, per la stima e l’affetto di cui gode», per poi proseguire, sempre in italiano, parlando del rapporto tra Italia e Regno Unito: «Nei momenti difficili gli amici restano uniti. Celebriamo non solo i nostri legami storici, ma soprattutto i legami di oggi e quelli che stiamo forgiando per il futuro».

