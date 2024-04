Re Carlo torna in pubblico per partecipare alla messa di Pasqua

Video dalla rete

Re Carlo è riapparso in pubblico in occasione della Messa Pasquale alla cappella di St. George, a Windosr. Il monarca britannico da settimane si sottopone a una terapia oncologica. Il re è arrivato in chiesa accompagnato dalla regina: all’interno è previsto che sieda lontano dal resto della famiglia per scongiurare il rischio di infezioni a causa del sistema immunitario reso vulnerabile dalle terapie anti-tumorali.

