Referendum, i promotori uniti contro La Russa: «Chi ha il busto di Mussolini in casa dice di non votare, quindi è il caso di farlo»

I promotori del Referendum si ritrovano nel tardo pomeriggio di lunedì sotto il palco di piazza Vittorio a Roma, per dare vita alla maratona (60 interventi) organizzata dalla Cgil per i referendum. Il timore di promotori e sostenitori è che tutto il lavoro venga vanificato dal mancato raggiungimento del quorum. In piazza Vittorio ci sono Maurizio Landini che, con la Cgil, ha lanciato i referendum sul lavoro. «La Russa è la seconda carica dello Stato e non va oltre. Però c’è la prima carica, il presidente Mattarella, che dice l’opposto». «Chi ha il busto di Mussolini in casa dice di non votare e il caso di farlo», così Schlein dal palco. Alla fine del suo intervento, arriva il presidente del M5s, Giuseppe Conte. C’è tempo per una foto molto progressista: i leader di Pd, M5s e Landini. E c’è anche occasione di qualche dialogo intergenerazionale, come quello fra Schlein e Luciana Castellina, che fu fra i fondatori de Il Manifesto. Dal palco Conte parla dei referendum sul lavoro. Ma, alla fine gli fanno notare che ha glissato su quello per la cittadinanza. Conte non si tira indietro, anche se la sua voce è fuori dal coro: «Il dimezzamento da 10 a 5 anni» come chiede il quesito «ci lascia un po’ perplessi. Lasciamo libertà di voto, ma a titolo personale io sono per il sì». Schlein guarda severa.Il leader di Avs, Bonelli: «Più La Russa parla e più gente andrà a votare. Sarà una bella soddisfazione vedere che il camerata La Russa verrà disatteso nelle sue indicazioni di voto». Magi provoca il leader della Lega: «Vorrei fare un incontro con Salvini sul referendum cittadinanza, probabilmente teme che molte delle persone che otterrebbero la cittadinanza hanno una conoscenza della costituzione italiana, delle leggi italiane e della lingua italiana superiore a quella di molti eletti della Lega».

