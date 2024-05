Regno Unito, mangia torta e beve prosecco durante una rapina in un pub

Video dalla rete

(LaPresse) Un uomo ha fatto irruzione e ha rubato la cassa in un pub a Leigh-on-Sea, cittadina a est di Londra. Le immagini di videosorveglianza del The Inn at Belfairs hanno immortalato l’accaduto e mostrano il ladro aprire anche una bottiglia di prosecco.

Il proprietario del pub ha dichiarato che l’uomo si è servito di couscous, gamberi e salsa di barbabietola, ma anche di una fetta di torta prima di rimuovere la cassa dal bar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA