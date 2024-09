Richard Gere a Venezia: «Il mondo è impazzito, è una crisi dell’anima»

Video dalla rete

Richard Gere è a Venezia, in coccasione della mostra del Cinema. L’occasione è quella offerta dalla serata di beneficenza di amfAR e si lascia andare in alcune considerazioni sulle crisi mondiali e sulla propria famiglia: «Il mondo è impazzito, è una crisi dell’anima. Basterebbe un po’ di gentilezza gli uni verso gli altri. Ma anche con gli animali, gli insetti, i pesci. Quando sono in Italia ho sempre delle belle sensazioni. E’ il paese in cui ho conosciuto mia moglie: uno premio che vinco ogni anno». E Lei Alejandra: «Il miglior padre e marito».

