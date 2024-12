Richard Gere: «Preoccupato di apparire invecchiato nel film? Non mi è mai importato nulla dell’immagine»

Il personaggio

Lo ha detto il divo americano in Italia per presentare il suo ultimo film

Richard Gere a Milano per presentare il suo ultimo film, Oh Canada- I tradimenti (distribuito da Be Water in collaborazione con Medusa) che uscirà in tutte le sale il prossimo 16 gennaio.

Il film per la regia di Paul Schrader (con il quale Gere girò American Gigolò nel 1980) è tratto dal libro “I tradimenti” di Russel Banks (edito da Einaudi) narra la storia di un noto documentarista che è alla fine dei suoi giorni e cerca” la redenzione” per una vita e una carriera costruite sull’inganno.Leonard Fife (Richard Gere) malato terminale, viene intervistato dai suoi ex studenti e decide di abbassare la maschera, raccontare tutto davanti alla moglie Emma (Uma Thuirman), ignara di molte cose . «Ho fatto carriera convincendo le persone a dirmi la verità – dice ora tocca a me».