Riecco le strane smorfie di Musk: il confronto tra quelle viste nello Studio Ovale e all’insediamento di Trump

Video dalla rete

Era già accaduto all’insediamento di Donald Trump, lo scorso gennaio, e le stesse smorfie sono state ripetute ieri – venerdì 30 maggio – nello Studio Ovale. Molti utenti sui social hanno notato come, anche in quest’occasione, il patron di Tesla abbia fissato il vuoto per qualche istante e fatto roteare testa ed occhi in modo strano, dando quasi l’impressione di non essere presente a sé stesso. Proprio come era accaduto a gennaio , in occasione della cerimonia di insediamento di Donald Trump. Allora era nella fila degli ospiti d’onore del neo-eletto presidente degli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA