Rigopiano, la sentenza in Cassazione: le famiglie delle vittime chiedono giustizia

Video dalla rete

La sentenza per il caso Rigopiano è approdata alla Corte di Cassazione, dove questa mattina sono arrivati i parenti delle vittime accompagnati da portavoce e avvocati. «Ho promesso a mio figlio di trovare giustizia alla fine di questa tragedia che si poteva e doveva evitare», ha detto la signora Paola Ferretti, madre di Emanuele Bonifazi. «Le prime due sentenze sono state pesanti per noi ma confidiamo nella Magistratura», il commento del portavoce Gianluca Tanda, mentre l’avvocato Romolo Reboa sottolinea «il distacco tra le famiglie» all’indomani della sentenza e il rischio che dopo otto anni «cali il silenzio sulle vittime, tra cause civili e questioni di soldi».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA