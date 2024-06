Rincari estivi, quanto costa una vacanza ad agosto?

Video dalla rete

(LaPresse) Anche quest’anno le vacanze estive saranno più care. Secondo l’analisi di Altroconsumo per la prima settimana di agosto in una delle località analizzate due persone spendono in media più di mille euro. La meta più economica è Cervia: una settimana di vacanza costa 729 euro. La più cara è Bari. A Gallipoli si spendono 1.305 euro e Valdisotto 1.044 euro. In hotel così come in b&b le destinazioni mediamente più convenienti sono le città d’arte con rispettivamente 95 e 96 euro a notte. In montagna, la media dei prezzi è cresciuta rispetto allo scorso anno del 27%, al mare del 23%. Sui costi delle vacanze più alti pesano anche i rincari di benzina e pedaggi autostradali.

