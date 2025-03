«Ringhio» Gattuso colpisce ancora: litiga in tre lingue diverse con il giornalista croato

Video dalla rete

Dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Rijeka, che ha costretto l’Hajduk Spalato a cedere la vetta del campionato croato, Gennaro Gattuso ha perso le staffe in diretta televisiva su MAXSport1. L’allenatore italiano, noto per il suo carattere focoso, ha avuto un acceso confronto con Josko Jelicic, ex calciatore di Hajduk e Dinamo Zagabria oggi opinionista TV.

Al momento dell’arrivo in studio, Gattuso ha rifiutato di stringere la mano a Jelicic, accusandolo di “parlare troppo” e di avere “poco rispetto per le persone”. “Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te”, ha dichiarato l’ex centrocampista del Milan, ripetendo la frase in tre lingue diverse. La replica di Jelicic (“Giochi malissimo”) ha scatenato una reazione furiosa: Gattuso ha alzato la mano con l’indice a pochi centimetri dal volto dell’ex calciatore, avvicinandosi minacciosamente.La partita contro il Rijeka ha segnato un punto di svolta nel campionato croato: l’Hajduk, prima in classifica a pari punti con gli avversari, è scivolato al secondo posto (48 punti contro i 50 del Rijeka). La tensione accumulata durante il match si è scaricata nel post-partita, con Gattuso che ha preferito interrompere il dialogo con Jelicic per continuare l’intervista con una giornalista della stessa emittente.

