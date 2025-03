Video dalla rete

Fortunatamente per i visitatori che hanno osato percorrere le strade del Manas National Park in India, l’animale non è riuscito a raggiungere i loro fuoristrada e l’incidente si è risolto senza feriti. Tuttavia, l’epico inseguimento del rinoceronte ha lasciato i turisti alquanto spaventati.

