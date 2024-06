«Ripresa dal drone gratis»: un uccello ruba il telefono a una ragazza mentre sta girando un video

Video dalla rete

«Esperienza di ripresa dal drone gratis», recita la didascalia di questo video pubblicato su Reddit. E infatti mostra il momento in cui una ragazza che sta registrando un video-selfie in spiaggia subisce il furto del telefono da parte di un uccello, che porta lo smartphone in alto nel cielo mentre la camera continua a registrare. Proprio come fosse un drone, appunto.

