Rissa con decine di persone in via Padova: volano sedie e posacenere

Video dalla rete

A Milano, in via Padova, è andata in scena sabato sera una maxi rissa con decine di persone. All’altezza dell’incrocio con via dei Transiti, fuori da un locale, sono «volati» posacenere e sedie scagliate con violenza. Alcune macchine si sono fermate perché i gruppi hanno occupato parte della strada mentre il locale abbassava la saracinesca. Nonostante i colpi, anche al volto e alla schiena, nessuno è stato portato in ospedale. Gli agenti hanno portato in questura 4 persone, tre uomini e una donna di origini sudamericane, per l’identificazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA