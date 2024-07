Rissa in campo tra Hajduk e Fenerbahce: i tecnici Gattuso e Mourinho corrono in campo per sedare gli animi

Video dalla rete

Durante un’amichevole disputata lo scorso 10 luglio tra Hajduk Spalato e Fenerbahce, alcuni giocatori delle due squadre sono venuti alle mani a seguito di un’azione pericolosa. Per sedare gli animi sono dovuti intervenire in campo i due allenatori, rispettivamente Gennaro Gattuso e Jose Mourinho. Il risultato finale è stato di 1-0 per i croati grazie alla rete di Durdov.

