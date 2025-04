Rita De Crescenzo pronta a invadere Peschici a Pasquetta, il sindaco: «Non abbiamo bisogno dei suoi followers»

Video dalla rete

(LaPresse) Il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo gela Rita De Crescenzo – titktoker napoletana – che ha deciso di portare i suoi followers nel bellissimo paese sul Gargano per Pasquetta. «Non abbiamo bisogno di lei e dei followers», ha detto ai microfoni de i Protagonisti su RTL 102.5. «Non sono preoccupato. Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico. Non abbiamo bisogno di nessuno. Abbiamo le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri eventi che abbiamo qualificato in un cartellone strepitoso» ha aggiunto il primo cittadino.

