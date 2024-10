Rita Ora si commuove mentre canta il tributo a Liam Payne

Video dalla rete

A poche ore dalla tragica notizia della morte di Liam Payne, precipitato dal terzo piano del suo albergo a Buenos Aires, Rita Ora ha voluto ricordare con affetto il collega. La pop star era in tour in Giappone e, durante il concerto, ha cantato «For You», brano scritto proprio insieme a Payne e inserito nella colonna sonora di «Cinquanta sfumature di rosso», scoppiando in lacrime.Durante l’esibizione sono state proiettate, nei video alle sue spalle, alcune immagini dei due artisti insieme. Rita Ora non è riuscita a terminare il pezzo, sedendosi per qualche istante e nascondendo il viso tra le mani.

