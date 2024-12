Robert F. Kennedy Jr. è nudo sotto la doccia e la moglie gira un video per i social

Video dalla rete

Cheryl Hines, la star della sitcom Curb Your Enthusiasm, ha pubblicato un video in cui pubblicizza i suoi prodotti di bellezza, mentre alle spalle c’è il marito Robert F. Kennedy Jr, il prossimo ministro della Salute dell’amministrazione Trump II, nudo sotto la doccia.

Nel post, la donna ride dicendo: «Non puoi fare la doccia, sto facendo un video! No, no, no, sto facendo un… devi darmi un secondo, sto facendo un video per Hines+Young. Tesoro… 60% di sconto». Per tutto il tempo, il settantenne Kennedy continua a farsi la doccia, apparentemente ignaro o non infastidito dalla presenza di Hines.